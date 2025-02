Tiquinho desencanta pelo Santos e exalta: ‘Vivo de gols’

Tiquinho marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos venceu mais uma no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (19), o Peixe fez 3 a 0 para cima do Noroeste, na Vila Belmiro. Com a vitória, o Alvinegro Praiano pode garantir a classificação no estadual ainda nesta rodada, caso o Bragantino tropece contra o Mirassol.

A partida ficará marcada para Tiquinho Soares. O atacante, que não vinha tendo boas atuações com a camisa alvinegra, enfim desencantou pelo Santos, ao marcar o segundo gol do jogo, o seu primeiro pelo Peixe.

“Primeiro, muito feliz pela vitória. Pelo gol, também. Jogo seguro. O rival não nos feriu de nenhuma forma. Fizemos o que o mister pediu. Grande jogo, todos de parabéns. Agora, é descansar. Feliz demais, estava sem fazer gol. Vivo de gols. Feliz pela atuação, mas principalmente pela equipe. Agradecer o apoio da torcida”, exaltou.

Tiquinho teve a atuação coroada. O atacante deixou em campo com o troféu de melhor jogador da partida. Agora o Peixe se prepara para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, quando enfrenta a Inter de Limeira, fora de casa, no domingo (23).

