Oscar, sobre fase ruim do São Paulo no Paulistão: ‘?? triste’

Com a derrota desta quarta-feira (19) para a Ponte Preta, por 2 a 1, o São Paulo chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitórias no Paulistão. Oscar, um dos líderes do elenco, desabafou após o revés para a Macaca.

“É triste, é triste, a gente tem que melhorar, tem que treinar, temos tomado gols que a gente normalmente não toma. Jogamos bem, mas estamos levando muito gol bobo em contra-ataque. Temos que melhorar. Faltou um pouco de entrega de todo o time. Ponte joga com duas linhas de cinco lá atás, no segundo tempo entramos desligados e levamos os gols”, opinou o meia.

O Tricolor já entrou em campo classificado para a próxima fase do Estadual, porém, perdeu a oportunidade de garantir a primeira colocação do Grupo C ao fim da 12ª rodada, já que o Novorizontino tem apenas um ponto de diferença na segunda colocação.

Assim, pela última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo vai visitar o São Bernardo, líder do Grupo D, no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

