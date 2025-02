Sport goleia Moto Club e assume a ponta do grupo na Copa do Nordeste

O Sport é o novo líder do Grupo A da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (19), o Leão goleou por 5 a 0 o Moto Club, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Nordestão.

O time maranhense apresentou muita fragilidade, permitindo ao Leão construir o triunfo sem sustos. Barletta e Rodrigo Atencio anotaram na primeira etapa, e Pablo, Fabricio Domínguez (de pênalti) e Carlos Alberto definiram o placar elástico no segundo tempo.

Com o resultado, o Sport chega a nove pontos e passa a torcer por um tropeço do Vitória (sete pontos) diante do Fortaleza (seis), ainda nesta noite. O Moto, por outro lado, ocupa a lanterna, com dois pontos.

O time comandado por Pepa volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Petrolina, no Sertão pernambucano, pela última rodada do Estadual. Pela Copa do Nordeste, o próximo desafio será apenas em 5 de março, diante do CRB, na Ilha do Retiro.

O Moto Club volta a jogar no próximo domingo, frente ao Viana, fora de casa, pelo Campenato Maranhense. Pelo Nordestão, enfrenta o Sousa, em casa, no dia 5 de março.

