Maxi Cuberas analisa derrota do São Paulo: ‘Entramos distraídos’

Sob o comando do auxiliar Maxi Cuberas, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para a Ponte Preta, de virada, nesta quarta-feira (19), no Morumbis. O resultado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, marcou a quinta partida consecutiva sem vitórias da equipe.

O Tricolor sofreu os gols na segunda etapa e, além disso, o primeiro saiu logo aos três minutos. Portanto, o argentino foi perguntado se a equipe retornou com menos atenção após o intervalo.

“Entramos no segundo tempo distraídos e pagamos caro porque com 15 minutos eles viraram o jogo. Não estamos contentes com o resultado e temos que seguir trabalhando. Sabendo que temos sempre que entrar em campo concentrados e 100% em todos os conceitos – técnico, tático e emocionalmente”, disse o argentino em coletiva de imprensa.

Maxi Cuberas ainda elogiou o adversário, que segundo ele, tem o perfil do Campeonato Paulista.

“A Ponte Preta tem o perfil desse torneio, é uma equipe dura, organizada e aproveita bem os espaços. Hoje lamentávelmente perdemos, mas com o trabalho estamos confiantes para o que está por vir. Sabemos que temos outra partida que depende de nós para buscar a vitória para seguir na primeira posição e depois ganhar o torneio”, opinou.

São Paulo completa cinco jogos consecutivos sem vitórias

Nos últimos cinco jogos na temporada, o São Paulo empatou três e perdeu dois. Portanto, a fase não é boa. Mas Maxi Cuberas disse que, para a sequência ruim, não há um problema pontual, e sim um acúmulo de fatores.

“Não há uma só coisa pontual, mas um acúmulo de alguns fatores. Em algumas derrotas e empates, todos sentimos que podíamos ter vencido, mas por alguma distração não saímos com a vitória. São pequenas coisas que vão somando e todos perdem um pouco de confiança e isso gera uma pressão para querer mostrar mais e isso pode nos levar a tomar decisões ruins dentro de campo. São coisas que se podem corrigir, o elenco está bem e pedimos aos torcedores que confiem que vamos estar bem”, opinou.

Na próxima rodada, que será a 12ª e última da fase de grupos do Paulistão, o São Paulo enfrentará o São Bernardo fora de casa. O confronto está marcado para domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

