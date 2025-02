Corinthians vacila no segundo tempo e fica apenas no empate contra a Universidad Central

A estreia do Corinthians na fase preliminar da Libertadores não esteve perto daquilo que o torcedor esperava. Na noite desta quarta-feira (19), o Timão dominou o primeiro tempo, saiu na frente, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Universidad Central, em Caracas.

O resultado não é dos piores, já que o Timão depende apenas de um empate em casa para avançar de fase. Entretanto, o Coringão decepcionou na sua atuação, devido ao nível do adversário, principalmente na segunda etapa.

Corinthians pressiona e Carrillo abre o placar

A partida começou com pressão total do Corinthians, como o esperado. Na primeira oportunidade, Memphis recebeu na área, mas tentou o toque ao invés de finalizar. Apesar do domínio alvinegro e de circular a área adversária, o Timão produzia pouco. Carrillo voltou a assustar somente depois do 30′, após chute que desviou na defesa e parou em defesa de Silva.

Depois, Memphis recebeu na área e chutou fraco para defesa do goleiro. O Universidad assustou com Granko, que aproveitou sobra na área e parou em André Ramalho, que travou na pequena área. O susto fez com que o Corinthians fosse fatal no ataque. O holandês achou Carrillo na marcação, que tirou da marcação e bateu firme para abrir o placar.

Antes do intervalo, os venezuelanos ainda chegaram em chute de fora da área de Cuesta, que parou em defesa de Hugo Souza. O Timão ainda teve uma oportunidade na primeira, quando Matheusinho cruzou para Yuri Alberto na área, mas o atacante chutou por cima.

Timão diminui o ritmo e sofre o empate

O Timão começou a segunda etapa tendo a primeira oportunidade. João Pedro aproveitou cruzamento na área e cabeceou para fora. Os venezuelanos responderam em chute cruzado de Sosa, que Hugo conseguiu defender. O Corinthians deu a resposta após uma boa troca de passes, em que a bola ficou para Yuri Alberto, que chutou triscando o travessão.

A partida voltou a ficar morna, só que desta vez os venezuelanos conseguiram empatar. Após cruzamento na área, Zapata cabeceou, Hugo Souza fez um milagre, mas a bola bateu na perna de João Pedro e morreu nas redes. O Timão ainda tentou criar mais uma pressão, porém não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade.

UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) 1 X 1 CORINTHIANS

Taça Libertadores da América – segunda rodada da fase preliminar

Data e horário: 19/2/2025, às 21h30

Local: Estádio Olimpico, Caracas (VEN)

Gols: André Carrillo, 36’/1ºT (0-1); João Pedro (contra), 30’/2ºT (1-1)

UNIVERSIDAD CENTRAL: Miguel Silva; Kendys Silva, Adrían Martínez, Simarra e Cumana (Carrillo, 20’/2ºT); Alexsander Gonzalez, Solé, Samuel Sosa (Muriillo, 20’/2ºT), Juan Cuesta (Magallân, 34’/2ºT) e Granko (Zapata, intervalo); Charles Ortiz (Daniel de Sousa, 44’/2ºT) . Técnico: Daniel Sasso

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo; Raniele (Breno Bidon, 17’/1ºT), José Martinez, Carrillo (Alex Santana, 26’/2ºT) e Rodrigo Garro (Igor Coronado, 36’/2ºT); Memphis Depay (Talles Magno, 26’/2ºT) e Yuri Alberto (Angel Romero, 36’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartões Amarelos: Ortiz e Granko (UCV);

