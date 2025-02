Quinteros, sobre desempenho do Grêmio: “Temos que melhorar”

Após a classificação suada e apenas nos pênaltis diante do São Raimundo-RR, o técnico Gustavo Quinteros destacou admitiu que o Grêmio ainda precisa melhorar muito para chegar ao seu máximo desempenho. Vale lembrar que o Tricolor buscou o empate apenas nos acréscimos do segundo tempo, flertando com a eliminação.

“Estamos felizes com as incorporações, temos que melhorar muito, ser mais sólidos e funcionamento melhor. Futebol não é tão fácil, contratar 10 jogadores e os colocar e ganhar. Tem que trabalhar defensiva e ofensivamente. Entendo que os jogadores que chegaram são muito bons e vão render bem com tempo necessário de trabalho”, comentou Quinteros, fazendo referência aos recém-contratados Esteves, Olivera e Amuzu.

Agora, o Grêmio irá encarar o vencedor de Barcelona-BA x Athletic-MG, que medem forças na próxima terça-feira (25). Até lá, porém, o Tricolor voltará suas atenções para o Campeonato Gaúcho. Dessa forma, encara o Juventude pela semifinal do Gauchão. A ida, em casa, é neste sábado (22), às 21h30. O duelo de volta será no sábado de Carnaval (dia 1/3), às 16h30.

Quinteros, aliás, já sabe que terá problemas para escalar o Grêmio, afinal, o lateral-direito João Pedro e o atacante Aravena foram substituídos ainda no primeiro tempo, ambos com lesão. Já Villasanti não retornou do intervalo, também por conta de problemas físicas. Além disso, João Lucas, reserva imediato de João Pedro, cumprirá suspensão automática após ser expulso no último jogo. Assim, Igor Serrote, de apenas 19 anos, deve ser titular.

“João Pedro sentiu uma entorse no tornozelo. Aravena teve uma dor muscular. Infelizmente, preocupam para a semifinal. Villasanti também reclamou de dores”, comentou Quinteros.

O Grêmio de Gustavo Quinteros disputará ainda o Brasileirão e a Sul-Americana em 2025. A competição nacional começará no último final de março, enquanto o torneio continental começará para o Tricolor na primeira semana de abril.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.