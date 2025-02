Confiante, Cebolinha pode ganhar sequência no Flamengo com baixas

Everton Cebolinha pode aproveitar a reta final do Campeonato Carioca para recuperar seu espaço no time titular do Flamengo. Por conta das baixas de Juninho e Michael, o atacante deve ganhar mais oportunidades com o técnico Filipe Luís e pode aparecer na equipe principal nos próximos duelos.

Cebolinha esteve em campo em cinco oportunidades, sendo três como titular. No entanto, ele ainda não completou 90 minutos ainda nesta temporada por conta ainda da adaptação. Ao todo, ele já fez 189 minutos e busca a melhor forma.

Na partida contra o Vasco, Cebolinha, aliás, conseguiu quebrar um jejum de 258 dias ao marcar um belo gol na vitória sobre o rival. A última vez que o atacante havia balançado as redes foi na histórica goleada do Flamengo por 6 a 1, exatamente contra o Vasco, em junho de 2024. Desde então, o camisa 11 participou de mais oito partidas, até se lesionar no confronto com o Palmeiras, em agosto.

Everton Cebolinha ficou afastado dos campos por aproximadamente cinco meses, após sofrer uma lesão em um jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o atleta rompeu o tendão de Aquiles. Desde então, o ponta esquerda passou por várias fases de recuperação e está cada vez mais próximo de alcançar 100% de suas condições físicas.

Ainda como reserva no esquadrão de Filipe Luís, Everton Cebolinha deve receber uma boa sequência de jogos na reta final do Campeonato Carioca. Isso se deve ao fato de que Michael sofreu lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Além dele, o atacante Juninho sofreu um edema muscular contra o Botafogo.

Próximo desafio

Com Cebolinha à disposição, o Flamengo inicia preparação para a última rodada da Taça Guanabara. Neste sábado (22), o Rubro-Negro enfrenta o Maricá, às 19h, no Maracanã. Se vencer, o Fla garante o título simbólico da primeira fase da competição.

