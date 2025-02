Vasco fecha a contratação de Nuno Moreira, ex-Casa Pia, de Portugal

O Vasco chegou a um acordo com o Casa Pia, de Portugal, e fechou a sua sétima contratação na temporada de 2025. Trata-se do meia-atacante Nuno Moreira, de 24 anos. A informação é do portal “ge”.

Antes disso, o Cruz-Maltino já havia se acertado com os representantes do atleta, restando apenas o acordo com o clube português, algo que aconteceu na noite desta quarta-feira (19).

Dessa forma, o clube irá pagar 3,5 milhões de euros (quase R$ 20 milhões na cotação atual) pela contratação do jogador português, justamente o valor da multa rescisória. Ele, portanto, deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

O clube já havia, nesta janela de transferências, acertado as contratações de Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e Tchê Tchê. Além disso, o argentino Benjamín Garré chega ao Brasil na noite desta quinta-feira (20) para assinar com o Cruz-Maltino.

Revelado pelo Sporting, de Portugal, Nuno Moreira disputou 38 jogos com a camisa do Casa Pia, com 11 gols e seis assistências. Na atual temporada, ele estufou a rede em nove oportunidades. Fez um hat-trick na goleada por 5 a 0 sobre o Amora FC, em outubro do ano passado, pela Taça de Portugal.