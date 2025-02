Memphis aciona cláusula e assegura bônus no Corinthians

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira (19/02), no jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. O tento do Timão saiu dos pés de Carrillo, após assistência de Memphis Depay. Este passe para gol garantiu um bônus generoso ao holandês.

Afinal, Memphis chegou a sua 15° participação de gol com a camisa do Corinthians. Em cláusula prevista em contrato, este número rende um bônus em premiação para o atacante no valor de R$ 1.575.201. Ao todo, o holandês já soma oito gols e sete assistências com a camisa alvinegra.

A quantia pode ser ainda maior, chegando a até R$ 6,3 milhões, se o holandês participar de mais 15 gols do Corinthians até julho deste ano. As metas também se estendem a número de jogos relacionados, títulos e até presença na seleção do Campeonato Brasileiro. O contrato, contabilizando bônus, vencimentos e alguns extras, podendo superar R$ 170 milhões.

Vale destacar que, caso o holandês decida romper o vínculo antes do prazo estipulado, o Corinthians não terá que pagar por essas premiações. Contudo, se o clube decidir rescindir com o atacante, terá que arcar com a totalidade dos valores.

A assistência saiu ainda no primeiro tempo do embate. O camisa 10 achou André Carrillo dentro da área, aos 37 minutos, que bateu cruzado e abriu o placar para o Timão. Contudo, o Universidad Central conseguiu chegar ao empate em gol contra de João Pedro Tchoca.

Memphis Depay precisa mostrar seu poder de decisão no jogo da volta

O resultado na Venezuela obriga o Timão a vencer o confronto da volta para avançar à próxima etapa da Libertadores. Mas se houver um novo empate, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis. O próximo embate acontece na quarta-feira (26/02), às 21h30, na Neo Química Arena. E Memphis terá que mostrar todo seu poder de decisão para classificar o Corinthians

