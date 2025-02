Ronaldo Fenômeno responde se jogou mais que Neymar, Romário e Adriano

É inevitável não associar, quase de modo instantâneo, o nome Ronaldo Fenômeno quando se trata dos melhores jogadores de todos os tempos. Outros como Adriano, Neymar e Romário também surgem à mente e geram debates calorosos quanto ao comparativo entre eles. Mas e na concepção deles, quem foi melhor? Ronaldo Nazário responde.

O Fenômeno participou recentemente de um daqueles quadros virais que servem de desafio para determinar quem conseguiu superá-lo no futebol – brasileiro ou não. O craque não titubeou e se colocou à frente de grandes nomes da atualidade, como o próprio Neymar, por exemplo.

A reportagem da ESPN colocou quatro craques estrangeiros no páreo: Erling Haaland, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry. O ex-camisa 9 da Seleção se colocou acima de todos eles. Bem como fez com os brasileiros Adriano, Neymar e Romário. Ronaldo ainda teve dúvidas quanto os dois últimos nomes, mas concluiu que foi melhor.

“Esses caras me viram jogar, tinham pôster meu no quarto, cara…”, brincou o astro em meio às respostas.

Romário e Neymar

Conforme mencionado, apenas a dupla brasileira gerou dúvidas ao ex-jogador. “O Baixo era brabo…Mas acho que joguei mais”, concluiu o craque. O mesmo ocorreu ao nome de Neymar, que obrigou o astro a dar uma pausa para avaliar brevemente os futebol praticado pelos dois.

“Neymar joga muito, meu Deus… Mas ainda acho que joguei mais”, completou.

Ronaldo cita melhores e piores

Por falar em Romário, o ex-camisa 9 da amarelinha também participou recentemente de um quadro no canal do Baixinho chamado ‘De Cara com o Cara’, no Youtube. Por lá, teve que avaliar o companheiro mais talentoso que teve na carreira e o que possuía ”menos capacidade técnica”.

No melhor, o craque fez uma menção honrosa ao algoz do Brasil em duas Copas do Mundo: Zinedine Zidane. E posteriormente recordou Gravesen, um meio-campo dinamarquês ex-Real Madrid como o menos qualificado.

“Tem muito [jogador ruim]. Mas teve um no Real Madrid que parecia piada. O Gravesen, um meio-campo, dinamarquês. Um cara até legal para caramba, gente boa, mas… Pouco tempo atrás, ele ganhou um torneio de pôquer de 50 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas no futebol, era muito ruim. Ele marcava, dava porrada pra cacete”, respondeu.