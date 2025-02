Palmeiras aposta em retrospecto contra o Botafogo-SP para seguir vivo no Paulista

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (20/02), às 19h30, no Allianz Parque, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão precisa desesperadamente da vitória para se manter vivo por uma vaga no mata-mata do Estadual. Para isso, aposta no bom retrospecto recente contra a equipe de Ribeirão Preto.

Afinal, a última vez que o Botafogo-SP venceu o Palmeiras aconteceu em 2014, há 11 anos. Pelo Campeonato Paulista, a Pantera venceu por 3 a 1, com gols de Mike, Camilo e Marcelo Macedo. Valdívia descontou para o Verdão. Desde então, as equipes se enfrentaram mais dez vezes, com oito vitórias alviverdes e dois empates.

Aliás, no ano passado, as equipes se enfrentaram três vezes, sendo uma vez pelo Paulistão e duas vezes pela Copa do Brasil. E em todas as oportunidades, o Palmeiras teve dificuldades contra a equipe de Ribeirão Preto.

Pelo Paulistão, o Verdão venceu por 1 a 0 com gol de Rony na Arena Barueri. Já pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, novo triunfo, desta vez por 2 a 1, com gol de Estêvão no último minuto da partida. Na volta, empate sem gols em fora de casa, mas com forte pressão do Botafogo-SP.

O Palmeiras entra mais uma vez pressionado pela classificação e pode ser eliminado caso não vença nesta quinta. Afinal, nesta quarta, a Ponte Preta venceu o São Paulo por 2 a 1 e abriu cinco pontos de vantagem para o Verdão no Grupo D (22 pontos contra 17). Caso a equipe alviverde não consiga os três pontos contra o Botafogo-SP, portanto, estará fora da competição, já que faltará somente uma rodada.

