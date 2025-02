Decisivo em disputa de pênalti, Volpi define classificação: ???Teve a cara do Grêmio???

Tiago Volpi supera desconfiança da torcida e tem atuação essencial para classificação do Grêmio para a segunda fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A estreia do Grêmio na Copa do Brasil foi marcada por emoção, na última quarta-feira (19). Isso porque o Tricolor Gaúcho saiu atrás do placar no confronto com o São Raimundo, conseguiu o empate nos acréscimos e assegurou a vaga para a segunda fase do torneio ao vencer a disputa de pênaltis por 4 a 1. A classificação teve como destaque o goleiro Tiago Volpi que defendeu a penalidade de Klebinho. Posteriormente, acertou a cobrança decisiva.

Assim, herói da noite, o arqueiro recém-chegado analisou o embate e frisou que a competição é traiçoeira. Volpi ainda definiu que a a classificação se encaixa no DNA da equipe.

“Acho que para todo jogador é muito importante ter um destaque positivo, isso ajuda muito, nos dá confiança. É uma responsabilidade bem grande vestir a camisa do Grêmio. Então, acho que hoje (quarta-feira), um jogo dessa maneira, me deixa feliz, com confiança. Apesar disso, entendo também que tem um caminho longo pela frente”, detalhou o goleiro.

Classificação na Copa do Brasil dá confiança ao Grêmio para o Estadual

O Imortal dividiu as suas atenções entre o confronto com o São Raimuno e com as semifinais do Campeonato Gaúcho, quando vai enfrentar o Juventude. Tiago apontou que a maneira como a equipe conquistou a vaga, dá uma injeção de ânimo para a fase final do Estadual.

“O jogo de hoje (quarta-feira) dá moral para a equipe, por mais que tenha sido nos pênaltis, mas uma classificação sempre dá moral e confiança para o time. Então, isso prova também para nós mesmos que, independentemente das circunstâncias, temos que lutar até o final, não desistir e, como eu falei, acho que isso dá uma moral e uma confiança grande para o jogo de sábado”, esclareceu o arqueiro.

O Grêmio inicia a disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (22). A partida de ida contra o Juventude vai ocorrer, às 21h30, na Arena, pois teve uma campanha na fase de grupos inferior ao adversário. Portanto, o Jaconero terá a vantagem de decidir a classificação para a final do torneio em sua casa, no dia primeiro de março, às 16h30, no Alfredo Jaconi.

