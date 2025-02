Ayrton Lucas treina com elenco do Flamengo, mas De La Cruz não vai a campo

O Flamengo pode ter uma novidade para o duelo com o Maricá, no sábado, às 19h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Afinal, Ayrton Lucas treinou novamente com o grupo e está apto para estar em campo, enquanto De la Cruz não foi a campo nas atividades desta quinta-feira (20). A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o lateral-esquerdo sofreu uma pancada no joelho esquerdo no clássico contra o Fluminense e ficou fora dos jogos contra Botafogo e Vasco. Além disso, Alex Sandro também está lesionado, e Varela teve que atuar de forma improvisada no setor.

O uruguaio, por sua vez, sofreu um corte no pé em casa e fez trabalho interno. Diante desse problema, o clube irá acompanhar a recuperação do meio-campista, que não saiu do banco de reservas contra o Cruz-Maltino.

O zagueiro Danilo fez um trabalho à parte no início do treino, enquanto o lateral-direito Daniel Sales, o volante Pablo Lúcio e o atacante Wallace Yan, garotos da base, participaram da atividade.

Por outro lado, Alex Sandro, Michael e Juninho seguem de fora. O primeiro já faz fisioterapia e alguns trabalhos no campo, enquanto o centroavante tem revezado entre trabalhos na academia e no campo. Por fim, o camisa 30 está no início da recuperação de lesão na coxa esquerda.

