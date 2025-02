Presidente do Santos confirma a chegada dos últimos reforços

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que o volante Thiago Maia e o atacante Deivid Washington serão reforços do Peixe nesta temporada. A expectativa é que a dupla chegue ainda nesta semana no CT Rei Pelé para exames médicos e assinatura de contrato com o clube.

A negociação mais complicada, e que deu o que falar, foi a de Thiago Maia. Isso porque as tratativas envolviam não só o Internacional, mas também o Flamengo, que tinha valores a receber do clube gaúcho.

“É o acerto que já tínhamos inicialmente. O Internacional compreendeu, o atleta foi fundamental para que a gente conseguisse concluir essa negociação. Assumimos o compromisso que eles tinham com o Flamengo, que também fez um parcelamento. Desde o início já vínhamos conversando sobre a liberação do jogador por um valor junto ao Internacional e finalmente conseguimos concluir bem essa negociação”, disse Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal Varanda Futebol Debate.

Além disso, Thiago Maia aceitou perdoar uma dívida que o Santos tinha com o volante na sua primeira passagem, no valor de R$ 26 milhões.

“Isso foi preponderante para que tivesse o acerto. O Santos tinha uma dívida alta, já estava em Brasília para praticamente ser definido a favor do atleta. O Santos estava apenas protelando, a verdade é essa, a questão da dívida trabalhista de direito. Pela vontade de voltar ao Santos, ele abriu mão dos juros e das correções. Fizemos a definição do salário do atleta e somado ao salário nós colocamos no prazo contratual, e ele diluiu nos 48 meses. Isso foi fundamental para concluir positivamente a negociação”, finalizou o mandatário.

Santos encerra ciclo nesta janela de transferência

Com a chegada dos dois jogadores, o Peixe deve, enfim, parar de observar o mercado e acredita que tem as peças necessárias para performar neste primeiro semestre. Segundo o mandatário, o ciclo do Santos nesta janela está encerrado.

“Com Deivid Washington e Thiago Maia fechamos o ciclo”, ponderou Marcelo Teixeira.