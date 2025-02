Botafogo encaminha a contratação do atacante Elias Manoel

O Botafogo encaminhou mais uma contratação para a temporada de 2025. Trata-se de Elias Manoel, que defendeu as cores do NY Red Bulls, dos Estados Unidos, nos últimos três anos e desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (19). Assim, a informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atacante, de 23 anos, chegou a se aproximar do Real Salt Lake, porém não aceitou a negociação e se recusou a atuar pelo time de Utah. Diante dessa atitude, ele ficou à disposição para negociar com outros clubes.

O Alvinegro, então, aproveitou a chance em uma operação que irá custar cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões na cotação atual). Assim, a transação é vista como uma “oportunidade de mercado” para qualificar o setor ofensivo do elenco. Após os exames médicos, o jogador assinará vínculo de três anos.

Revelado pelo Grêmio, ele estufou a rede em nove oportunidade e deu uma assistência pelo NY Red Bulls na última temporada. Além disso, foi campeão do principal torneio dos Estados Unidos.