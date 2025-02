Zico ‘invade’ coletiva e surpreende Léo Ortiz no Flamengo

Parecia mais uma entrevista normal para o zagueiro Léo Ortiz, nesta quinta-feira (20), no Ninho do Urubu. No entanto, o zagueiro do Flamengo ganhou uma surpresa de Zico, que “invadiu” a sala de coletiva do CT. O Galinho, por sua vez, entregou uma camisa com direito a autógrafo. O defensor também presenteou o ídolo do clube com a camisa de sua estreia pelo clube, em março do ano passado.

“É uma honra estar vivendo esse momento (o melhor da carreira), e o elogio do Zico coroou tudo isso. Acho que é até como se contasse como um título. Acho que não são muitos que recebem esse tipo de elogio do maior da história do Flamengo. Então foi uma honra enorme e foi quase como se fosse um título mesmo, porque acho que eu recebi mais mensagem disso do que quando eu ganhei a Copa do Brasil. Eu fico muito lisonjeado. É um cara fora da curva e muito feliz por tudo que vem acontecendo, e principalmente pelo momento não só meu, mas do time também”, celebrou Léo Ortiz.

“Sempre bom ver e apreciar jogadores como você. Alguém que tem amor pelo futebol e pela bola, que trata ela bem. Me perguntaram quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje, e falei você. Quem sabe mais pra frente… Você já foi convidado algumas vezes para o Jogo das Estrelas (risos)”, respondeu Zico.

Posteriormente, Ortiz celebrou o momento em uma de suas redes sociais. O zagueiro lembrou da “benção” do ídolo ao comemorar o gol marcado no clássico contra o Botafogo.

Zico é fã de Ortiz

O encontro acontece dias após um elogio de Zico a Ortiz. O zagueiro não acreditou quando um dos médicos do clube chegou com a notícia. Ele achou que era mentira inicialmente, mas depois teve acesso ao vídeo. Zico disse que o defensor é “outro nível”.

“É sempre bom apreciar quem a gente gosta do futebol, jogadores como você (Ortiz), que tem amor pela bola, que trata ela bem. Ela gosta de ser bem tratada e é bom a gente ver isso em jogador do futebol de hoje”, destacou Zico.

