Streamer diz que Neymar fez proposta para levar Kelvin Oliveira para o Santos

Principal jogador do Futebol de 7 da atualidade, Kelvin Oliveira teria uma oferta para atuar no Santos. Quem confirma é o streamer Gaulês, que também é dono da G3XFC, uma das melhores equipes do mundo na modalidade. O influenciador também falou que o próprio Neymar procurou o atleta para atuar no Peixe.

“Sobre o Kelvin Oliveira, não vou esconder. Neymar entrou em contato já faz um tempo. Ele tem o desejo de ter o Kelvin no Santos, conversaram, Kelvin sempre muito correto na sua postura. Quem não tem o sonho de jogar com o ídolo? Ele pediu para conversar comigo. Vamos ver como vai se desenrolar aí. Se vai ou não vai”, disse Gaulês, que prosseguiu:

“Tem um lado do K9, que já se machucou muito com falsas promessas. Está tomando decisão. Além disso, Jake Paul chegou numa proposta lunática, agressiva, para fazer tudo balançar. Neste momento, a situação está entre permanecer no G3X no coração, ir jogar no Santos, no futebol tradicional ou ir fazer fortuna nos Estados Unidos”, completou o streamer.

A decisão ainda não foi tomada por Kelvin, mas deve acontecer nos próximos dias. O presidente do Santos afirmou que o clube não está mais no mercado atrás de reforços e não se animou tanto em fazer uma oferta pelo jogador. Contudo, o desejo de Neymar pode pesar.

Aliás, até aqui, o Santos contratou 12 jogadores. os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy, os meias Thaciano, Thiago Maia, Zé Rafael e Neymar, e os atacantes Tiquinho Soares, Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Deivid Washington e Gabriel Veron.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.