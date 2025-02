Internacional considera a possibilidade de antecipar compra de Victor Gabriel

O Internacional considera adiantar a compra do zagueiro Victor Gabriel. Isso porque o atual vínculo do atleta é um empréstimo entre o Colorado e o Sport, que já foi renovado em janeiro. O clube gaúcho planeja abrir as conversas com o Rubro-Negro pernambucano após o fim do Estadual. Há uma cláusula no contrato de empréstimo que prevê o pagamento de R$ 3 milhões para adquiri-lo em definitivo, além de 50% dos seus direitos econômicos.

A mudança de postura da diretoria do Inter em uma possível antecipação deve-se à sequência de boas performances do camisa 41. Afinal, Victor Gabriel é a grande surpresa positiva do elenco neste início de temporada. Inicialmente, ele seria uma peça de composição de elenco, porém passou a ter mais espaço com o desfalque de zagueiros de origem. Tanto Rogel como Clayton Sampaio se recuperam de lesões e não tinham condições de atuar.

O uruguaio se recuperava de uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda, que sofreu em dezembro do ano passado. O seu segundo companheiro reclamou de dores no tornozelo esquerdo na estreia da equipe na temporada. Na oportunidade, Clayton deixou o campo aos 26 minutos da primeira etapa do duelo com o Guarany de Bagé, quando deu lugar exatamente a Victor Gabriel. A partir disso, o camisa 41 do Internacional passa por uma sequência de sete partidas como titular. A propósito, ele é mais um exemplo de improvisação promovida por Roger que vem dando certo. Isso porque, o atleta é um lateral-esquerdo de origem, mas vem atuando ao lado de Vitão na zaga.

Victor Gabriel conquistou a vaga como titular do Internacional

O jogador se mantém como titular da equipe por mérito e também convenceu Roger Machado de sua capacidade para assumir tal condição. Afinal, após as primeiras ocasiões, o comandante não garantia a sua presença entre os 11 iniciais no decorrer da temporada.

No último compromisso da equipe, a vitória sobre o Monsoon, na rodada final da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, o treinador exaltou o desempenho de Victor.

“Ele tem pé bom, boa bola aérea, imposição física e é sério nos treinamentos. Desde as primeiras aparições dele, sempre mostrou essa maturidade que faz com que ele pareça um jogador experiente. Fico bem feliz em poder ajudar no crescimento dele”, pontuou Roger Machado.

O Inter obteve sucesso em ampliar o empréstimo do atleta até dezembro deste ano. Assim, para facilitar a conclusão do negócio, o clube gaúcho liberou o meio-campista Hyoran por empréstimo ao Sport. Simultaneamente, o defensor estendeu o seu vínculo com o Rubro-Negro pernambucano até 2027.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.