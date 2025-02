??dolo do Bayern define entrada de Muller em partida como ‘humilhação’

“Isso é uma humilhação. Fiquei entristecido e sinto muito por ele. Fiquei em choque. Isso é algo que Thomas Müller não tem que suportar. É um dos maiores e mais bem-sucedidos jogadores de todos os tempos. Para uns poucos segundos, o técnico poderia ter escolhido outro jogador. Se essa é sua perspectiva de futuro, então deveria fazer algo diferente. Não acho que ele gostou. Para quê? Para somar mais um jogo na Champions? No seu lugar, eu teria me sentido ridículo”, disse o comentarista do canal “Sky Sports”.

Müller entrou na partida nos acréscimos, quando já estava 1 a 1 no placar. Aliás, ele sequer tocou na bola. O resultado, portanto, classificou o Bayern de Munique para as oitavas de final da competição.

Müller em fim de contrato

Müller tem contrato com o clube alemão até o fim desta temporada, ou seja, em junho. Até o momento, aliás, não houve uma renovação de contrato, apesar do interesse do Bayern em estender o vínculo até 2026. Dessa forma, o clube aguarda um retorno do atacante, que ainda não respondeu.