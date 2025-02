Na mira do Vasco, Loide Augusto se retrata por declarações

Alvo do Vasco na janela de transferências, o atacante Loide Augusto se retratou nesta quinta-feira (20) após falas polêmicas em uma live em sua conta no Instagram na última quarta-feira (19). O jogador afirma jamais ter desrespeitado o Alanyaspor (TUR), seu presidente, nem os torcedores do clube, onde atua desde 2023/24.

Segundo o próprio, em comunicado divulgado também em sua conta na rede social, suas falas ao vivo foram manifestos de sua vontade. Afinal, o angolano não esconde o desejo em atuar no Brasil, especificamente no Vasco.

“Só para esclarecer as últimas notícias. Eu nunca, em nenhum momento, falei negativamente ou mal do Presidente do Alanyaspor nem do clube. Sempre respeitei o clube, o Presidente e os fãs. Simplesmente manifestei minha vontade de poder ir para um novo projeto como um acordo aceitável para o clube e que mudará minha vida e a da minha família. Muito obrigado. Loide Augusto”, disse.

Na última quarta, o jogador de 24 anos externou a vontade em jogar no Brasil. A situação do atacante é complicada, já que o Alanyaspor é conhecido por ser um time difícil de se negociar. Dessa forma, Loide está num impasse, visto que deseja defender o Vasco, mas seu clube ainda não aceitou as propostas da diretoria cruz-maltina.

Além do angolano, o Vasco está negociando com Benjamin Garré, do Krylya Sovetov (RUS), e Nuno Moreira, do Casa Pia (POR). Ambos, porém, estão em estágios finais de negociação.

