Em Ibiza! Cantora espanhola revela como conheceu Vini Jr

A cantora espanhola Aitana, revelou em entrevista no programa ‘La Revuelta’, que conhece Vini Jr. Além disso, ela contou como foi que conheceu o craque brasileiro que atua no Real Madrid.

No entanto, a participação dela no programa era pra falar sobre seu novo documentário para a Netflix, ‘ Metamorfosis ‘. Porém, o apresentador David Broncano conseguiu tirar essa informação de Aitana.

Ela contou que conheceu o jogador em uma viagem a Ibiza, e que os dois possuem amigos em comum, o que facilitou para se conhecerem. Mas descartou qualquer romance.

“Estava em Ibiza com uns amigos. Ele é muito legal e também é amigo do Marco, do Aroon Piper, que também é meu amigo, e tem sido apenas uma maneira de conhecermos outras pessoas “, contou.

Antes, portanto, Aitana já havia descartado um romance com o jogador. Quando comentou que conhecia Vini Jr, ela já logo falou que não quer namorar.

“Não, não… Eu não quero mais namorados”, disse.

Vini Jr na pista?

Recentemente, um possível novo affair de Vini Jr com Victoria Ruiz deu a entender que o romance do brasileiro com Maju Mazalli chegou – novamente – ao fim e, dessa forma, o atacante estaria solteiro.

Aliás, o novo affair já se envolveu com companheiro de Vini Jr na seleção brasileira: Neymar. Victoria Ruiz, portanto, compareceu a uma partida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Ela ficou nas cadeiras próximas aos gramados, normalmente de convidados, com uma camisa autografada e personalizada com o nome do brasileiro. Assim, com a publicação nas redes sociais, gerou especulação sobre um novo romance.



