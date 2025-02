Segundo mais longevo, Martinelli responde se é ídolo do Fluminense

O volante Martinelli é um dos jogadores mais longevos do atual elenco do Fluminense. Afinal, já está no clube desde 2017, quando chegou para atuar na base proveniente do Grêmio Prudente (SP), localizado sua cidade natal. E, não à toa, o jogador só possui menos partidas do que Ganso em relação ao elenco tricolor. O camisa 10 possui 266 partidas, enquanto Martinelli tem 236 aparições.

Em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quinta-feira (20), o jogador revelou acreditar em classificação no Carioca. Para ele, começar o ano com um título “dá confiança” para o resto da temporada.

LEIA MAIS: Em apresentação no Fluminense, Otávio se coloca à disposição de Mano

“Começar o ano ganhando é muito importante. A gente está batalhando, vai para a última rodada com chance. Começar com título é bom, dá uma moral, confiança para o ano. Para fazer uma grande temporada. A gente se cobra, né?! Teve o título da Recopa em 2024, mas queremos conquistar títulos”, avaliou o volante.

Martinelli é ídolo do Fluminense?

Perguntado se o jogador se considera ídolo do Fluminense, Martinelli não fugiu. Para ele, ainda há caminho para percorrer para chegar a patamares de Thiago Neves, Cano ou Fred, como o próprio exemplificou.

” Caramba… difícil responder. Pelos números, eu acho que não me considero ainda. Quero ganhar mais títulos para entrar nessa prateleira, igual Fred, Thiago Neves, Cano… A gente não tem número de gol e assistência igual a eles. Então queria conquistar mais título para chegar nessa prateleira. Se Deus quiser (ficar mais tempo no Fluminense), trabalhando muito para conquistar bastante títulos”, encerrou.

O Fluminense de Martinelli encerra sua participação na Taça Guanabara, então, neste domingo (23), quando encara o Bangu, pela 11ª e derradeira rodada. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer por saldo maior à uma hipotética vitória do Vasco sobre o Botafogo, em jogo que ocorre também às 18h30 (de Brasília) do domingo. Já caso o Cruz-Maltino tropece no Glorioso, bastaria, assim, uma vitória simples do Flu sobre o já rebaixado Bangu. Se o Madureira tropeçar diante o Nova Iguaçu, um triunfo basta ao time do técnico Mano Menezes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.