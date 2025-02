Canal de Cristiano Ronaldo adquire direitos de liga e dividirá audiência com ESPN

Cristiano Ronaldo vai usar seu canal no Youtube para começar a transmitir um esporte: o padel. O português acumula mais de 73 milhões de inscritos e vai começar a exibir a Padel Premier Finals. Essa liga é transmitida em mais de 130 países. O “UR Cristiano Ronaldo”, canal do português, também foi um dos responsáveis pela exibição da reta final do torneio em Riad. O contrato, aliás, envolve outras outras parcerias de transmissão fechadas pela liga de padel.

Assim, o jogador fechou contrato sem um valor, ou seja, é uma parceria de transmissão. A liga também passa nas emissoras Red Bull TV, beIN Sports, Canal + e ESPN. Dessa forma, Cristiano é o único canal que pertence a uma pessoa física e não é um grupo de mídia que compra os direitos de exibição.

O governo do Qatar é responsável por grande parte do investimento na liga Premier Padel, por meio de um fundo de investimento presidido por Al-Khelaifi, empresário, ex-tenista e atual presidente do Paris Saint-Germain. Aliás, o executivo e Cristiano Ronaldo são próximos.

O português, que é considerado um dos maiores jogadores do mundo – e ainda está em atividade aos 40 anos, é muito envolvido com esportes no geral. No ano passado, ele comprou o Lisboa Racket Centre, um complexo de quadras de tênis, squash e campos de padel em Portugal. Além disso, ele é um dos investidores da Cidade do Padel, em Oeiras.

Cristiano Ronaldo no Youtube

Cristiano Ronaldo criou o canal no Youtube em agosto do ano passado. No entanto, ele já é um fenômeno dentro da plataforma, com números relevantes de audiência em menos de um ano de publicação de conteúdos, que conta com entrevistas com ex-companheiros de time, desafios com celebridades da internet e até quadros com a sua esposa, a modelo Georgina Rodríguez. Além disso, logo no dia que ele lançou, o canal atingiu 2,4 milhões de inscritos em poucas horas.

O português conta com vídeos virais e com milhões de visualizações. O primeiro, soma mais de 45 milhões. Já o encontro com Mr. Beast, dono do maior canal de YouTube, ultrapassa a marca dos 55 milhões de visualizações.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.