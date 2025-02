Bayern de Munique lança uniforme comemorativo de 125 anos com presença de ídolos

Camisa comemorativa é parte da ação aos 125 anos do clube alemão - (crédito: Foto: Bayern de Munique/Divulgação)

O Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, completa 125 anos de história na próxima quinta-feira. Para celebrar essa data marcante, o clube irá lançar uma linha de produtos e um uniforme especial.

Para dar vida a essa celebração, os ídolos Robben e Ribéry foram escolhidos como as estrelas principais da campanha. No entanto, outros grandes nomes também farão parte da ação.

No atual elenco, o clube escolheu o goleiro Manuel Neuer e o atacante Thomas Müller para representar as cores do clube em uma jogada de marketing.

A linha de produtos será extensa e incluirá itens como moletons com capuz, blusas de corrida, jaquetas, calças, canecas, gorros, cachecóis, chaveiros e outros acessórios.

