Vasco faz proposta por artilheiro do Sul-Americano sub-20

Ainda à procura de um centroavante para fazer sombra a Vegetti, o Vasco realizou proposta pelo atacante Neyser Villareal, do Millonarios (COL). O jogador de 19 anos foi o artilheiro do Sul-Americano sub-20, que terminou com o Brasil como campeão, e, por isso, atrai olhos de outros times além do Cruz-Maltino.

Dessa forma, o Jogada10 apurou que a equipe carioca enfrenta concorrência tanto de clubes brasileiros, como de fora do país. Villareal fez oito gols na campanha da Colômbia, terceira colocada no hexagonal final. Assim, o país foi um dos quatro classificados ao Mundial sub-20, ao lado do Brasil, Argentina e Paraguai.

O Vasco tenta convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro antes de tentar a sorte na Europa. O contrato de Neyser com o Millonarios vai somente até o fim de 2025 e o jogador não deseja a renovação. Isso força o time colombiano a ceder e abrir negociação ou aguardar e perder o atleta de graça.

O Vasco está perto de anunciar os pontas Nuno Moreira, do Casa Pia (POR), e Benjamin Garré, do Krylya Sovetov (RUS). Além deles, há negociações pelo ponta esquerda Loide Augusto, angolano do Analyaspor (TUR).

