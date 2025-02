Inter conta com dois reforços caseiros para semifinal do Gauchão

O Inter ganhou duas novas opções para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Na manhã desta quinta-feira (20), o técnico Roger Machado comandou um treino que contou com os retornos de Gustavo Prado e Ricardo Mathias, que estavam a serviço da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20.

Após o título da competição, o meia-atacante e o centroavante ganharam dois dias de folga. Assim, retornaram nesta quinta e viraram opção para o duelo contra o Caxias. Gustavo Prado, por sua vez, chega em um momento em que o Colorado sofre com problemas no setor, principalmente com a lesão de Alan Patrick e a saída de Thiago Maia, que retornou ao Santos.

Alan Patrick se recupera de uma lesão no tornozelo direito. Já Bruno Tabata está em transição entre o campo e trabalhos para aprimorar a parte física após lesão na coxa. Para completar, Gabriel Carvalho passou por uma cirurgia no pé esquerdo.

Assim, a tendência é que Roger Machado mantenha a formação tática que entrou em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon. O treinador optou com um trio de meias, com Vitinho, Bruno Henrique e Carbonero. Na frente, Borré e Valencia.

Dessa maneira, o Inter deve ser escalado com o seguinte time: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Valencia e Borré.

Nesta sexta-feira (21), o Colorado faz o último treino, encerra a preparação e, em seguida, viaja a Caxias do Sul. Na cidade, a equipe encara o Caxias, às 16h30 (de Brasília) de sábado, no Centenário, no jogo de ida da semifinal do Gauchão.

