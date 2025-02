Com desconforto na coxa, Borré pode desfalcar o Inter contra o Caxias

O Inter está se preparando para a semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, mas pode ter um grande desfalque para o primeiro duelo: Rafael Borré. Afinal, o atacante apresentou desconforto em uma das coxas e está sendo observado pelo departamento médico do Colorado.

Caso a baixa se confirme, Wanderson é o principal candidato a entrar no time. Porém, a atividade desta sexta-feira (20) será fundamental para avaliar as condições do colombiano de entrar em campo. As informações são do portal ge.

Rafael Borré tem sido peça fundamental na atual temporada do Inter, participando de oito das nove partidas disputadas, incluindo o amistoso contra o México. O atacante acumula 674 minutos em campo dos 820 possíveis, com dois gols e duas assistências.

Além da dúvida sobre a presença do atacante, o Colorado já lida com alguns desfalques. São eles: Wesley, que está em fase de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda; Bruno Gomes, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, enquanto Rochet trata uma tendinose na mesma região do lateral-direito. Por fim, Gabriel Carvalho foi submetido a uma operação no pé esquerdo.

Portanto, ainda de acordo com o site, Inter deve entrar em campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Borré (Wanderson) e Valencia.

Caxias x Internacional

O primeiro duelo da semifinal do Campeonato Gaúcho está previsto para acontecer neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, o Centenário. Na outra semifinal, Grêmio e Juventude disputam uma vaga na decisão.

