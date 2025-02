Cruzeiro: desistência de Matheus Pereira ocorreu minutos antes do fechamento da janela de transferências

O meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, esteve muito próximo de deixar o clube. No entanto, momentos antes do fechamento da janela de transferências para o futebol russo, a assessoria jurídica do jogador cancelou os trâmites com o Zenit, que agora perdeu a chance de contar com o meia.

O Jogada10 apurou que a negociação estava bastante avançada. O Cruzeiro havia aceitado a proposta de aproximadamente R$ 118 milhões, e o atleta já estava pronto para realizar os exames médicos.

Para agilizar o processo, devido ao tempo apertado, Matheus Pereira passou pelos exames ainda em Belo Horizonte. Ao deixar a clínica, o jogador não concedeu entrevistas.

No entanto, quando o negócio parecia prestes a ser concretizado, a assessoria jurídica de Matheus Pereira informou mudanças nas minutas contratuais e decidiu cancelar o acordo minutos antes do fechamento da janela de transferências para o futebol russo.

O Cruzeiro já havia recebido sondagens de clubes do Oriente Médio e da Ásia, mas o próprio jogador rejeitou essas propostas. Recentemente, Matheus revelou em entrevista seu desejo de deixar o Cruzeiro para jogar na Europa.

“Passei por um momento difícil na minha vida pessoal, e o Cruzeiro me acolheu. Nunca fui ingrato, nunca reclamei de estar aqui. Talvez, por uma entrevista que dei no início do ano, tenha ficado claro que minha vontade não era ficar. Esperava propostas de fora, recebi ofertas internas, mas recusei. Sempre fui transparente: no final do ano, conversei com Pedrinho e Alexandre Mattos e expressei meu desejo de sair. Agora, com a chegada do nosso filho, quero criá-lo na Europa. Infelizmente, isso não se concretizou”, afirmou em entrevista pós-jogo no Mineirão.

