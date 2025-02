Com direito a golaço de Estêvão, Palmeiras vence e segue vivo no Paulista

Estêvão celebra o seu golaço no triunfo do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão Preto - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras está na luta pelo tetracampeonato Paulista. Em jogo dramático na noite desta quinta-feira, 20/2, no Allianz Parque, venceu de virada o Botafogo de Ribeirão Preto, por 3 a 1. Os times entraram sob pressão, afinal, apenas a vitória manteria a equipe com chances de classificação às quartas de final. Alexandre Jesus colocou o Botafogo na frente, mas Estevão fez um golaço, um dos mais bonitos de sua carreira, empatando ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Facundo Torres e Luighi marcaram os gols que definiram a vitória por 3 a 1, para festa da torcida, que não compareceu em grande número (23.079).

Assim, o Palmeiras chega aos 20 pontos, ainda em terceiro no Grupo D. Porém, como a Ponte Preta tem 22 pontos, caso o Verdão vença fora de casa o Mirassol na última rodada e a Macaca não vença o Bragantino em casa, o time palmeirense se classificará para as quartas de final. Detalhe: o Bragantino fez 3 a 0 no Mirassol, entrou na zona de classificação em precisará de um bom resultado para se classificar. Já o Botafogo não tem mais chances de classificação. Parou nos 11 pontos, em terceiro no Grupo A. Como o Mirassol é o segundo colocado e já tem 16 pontos, adeus quartas.

Botafogo surpreende

Embora tenha entrado em campo com três zagueiros, o Botafogo mostrou poder ofensivo em contra-ataques pela esquerda e buscando cruzamentos. Mas o Palmeiras, em casa, precisando da vitória e com força quase máxima, tinha que ir à frente. E buscou o gol com finalizações de fora da área, como uma de Richard Ríos, para grande defesa de João Carlos. E, também, em jogadas em cruzamentos, principalmente buscando as cabeçadas do zagueiro Benedetti, de 1,97m. Chegou a fazer um gol, com Marcos Rocha ganhando uma dividida e mandando por cobertura. O juiz deu o gol, mas o árbitro foi ao VAR e confirmou falta de Marcos Rocha em Sabino. Abel Ferreira reclamou muito, apesar da falta ser clara, e levou cartão amarelo.

Palmeiras empata: golaço de Estêvão

Aos 25, veio o gol do Botafogo. Benedetti, uma das surpresas na escalação, deu um passe errado, originando um contra-ataque. Wallison tocou para Jonathan Cafu sair de um carrinho de Benedetti pela direita e cruzou na medida para Alexandre Jesus se antecipar a Murilo e abrir o placar. Contudo, aos 28, Estevão percebeu pela direita, saiu genialmente de dois marcadores, triangulou com Veiga, driblou mais dois e fez um golaço, empatando o jogo.

Virada na etapa final

Na etapa final, o Palmeiras seguiu pressionando, com 72% de posse de bola, e quase marcou numa cabeçada na trave de Estêvão. Mas deixava espaços para alguns contra-ataques perigosos do Botafogo, que também sabia que, se não vencesse, estaria eliminado. O Botafogo quase marcou com Alejo, que chutou de carrinho um cruzamento na área que Weverton salvou no reflexo. O goleiro palmeirense também fez boa defesa em chute de Gabriel Bispo. Abel, então, tratou de arriscar e colocou um atacante, Luighi, no lugar do zagueiro Benedetti.

A pressão do Palmeiras passou a ser insana. Uma blitz resultou em uma série de finalizações seguidas que a zaga rechaçou. Depois de quatro tentativas, Veiga chutou para grande defesa de João Carlos. Mas aos 29 minutos veio a virada. Estêvão cobrou escanteio e, numa confusão total na área, a bola sobrou para Facundo Torres, que chutou de qualquer jeito e colocou a bola na rede, aos 30. Era a virada. Mas o alívio só viria aos 39. Numa ótima jogada, com levantamento de Naves na área, Veiga ajeitou de cabeça. Em seguida, Ríos fez o corta-luz e Luighi bateu para fazer um belo gol. 3 a 1, Verdão vivo.

Bragantino também vivo

O Red Bull derrotou por 3 a 0 o Mirassol e deu um passo importante rumo às quartas de final do Paulistão. John Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta anotaram os gols no Nabi Abi Chedid.

Com o resultado, o Massa Bruta chega a 14 pontos, assume a vice-liderança do Grupo A do Estadual e só depende de si para assegurar presença no mata-mata. Enfrenta a Ponte Preta, fora de casa, na última rodada da fase de grupos. Quem não gostou do que viu foi o Santos (15), que, em caso de tropeço do Bragantino, não poderia mais ser alcançado pelo rival.

PALMEIRAS 3X1 BOTAFOGO-SP

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data: 20/2/2025

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 23.079

Renda: R$ 1.752.885,80

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke, 15’/2ºT), Murilo, Benedetti (Luighi, 15’/2ºT)e Piquerez (Naves, 254’/2ºT); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, Intervalo), Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres (Vanderlan, 35’/2ºT), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Wallison (Allyson, 26’/2ºT), Alisson Cassiano, Edson, Erickson e Gabriel Risso; Sabit (João Vitor, 44’/2ºT) Alejo (Baggio, 35’/2ºT) e Gabriel Bispo; Alexandre Jesus (Pablo Thomáz, 45’/2ºT) e Jonathan Cafu (Toró, 26’/2ºT). Técnico: Márcio Zanardi

Gols: Alexandre Jesus, 25’/1ºT (0-1); Estêvão, 28’/1ºT (1-1); Facundo Torres, 29’/2ºT (2-10); Luighi, 39’/2ºT)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões Amarelos: Abel Ferreira, Murilo, Luighi (PAL); Alexandre Jesus, Márcio Zanardi, João Carlos, Wallison (BOT)