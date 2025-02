Destaque do São Paulo na Copinha passa por cirurgia

Um dos destaques do São Paulo na conquista da Copinha, o volante Hugo passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito, na noite da última quarta-feira (19). A lesão ocorreu na final do torneio. A expectativa é que o jogador de 21 anos volte a ficar à disposição apenas no final da temporada.

Hugo ganhou vários elogios do técnico Luis Zubeldía. O jogador estava em uma lista de atletas que subiriam para o time principal após o término da competição. O volante chegou a atuar em uma partida do Campeonato Paulista, na estreia contra o Botafogo-SP. Na ocasião, vários jogadores ainda estavam na pré-temporada nos Estados Unidos.

O jogador chegou ao São Paulo por empréstimo do SKA Brasil, até o final de janeiro. Porém com o destaque do atleta e conquista do título, o São Paulo já adquiriu Hugo pelo valor de R$ 400 mil, por 80% dos direitos econômicos do volante.

