Corinthians vive impasse com processo de impeachment de Augusto Melo

Há um mês os conselheiros do Corinthians se reuniram no Parque São Jorge para votar um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Depois de mais de cinco horas de discussão, o encontro acabou suspenso sem a votação do afastamento ou não do dirigente. Uma nova data ainda não está marcada e o processo vive um grande impasse.

Os conselheiros, temendo serem agredidos por torcedores, sugeriram que uma nova reunião fosse marcada em um batalhão da Polícia Militar.Outra alternativa levantada é a realização do encontro na Neo Química Arena.

O conselho deliberativo, responsável por remarcar a votação, não estabelece prazo para o novo encontro. Romeu Tuma Jr., presidente do órgão, alega que o conselho só estabelecerá uma nova data quando a polícia conseguir garantir segurança total ao evento.

“Estou priorizando a segurança dos Conselheiros e do Clube. Não é possível dar sequência na reunião nas condições em que houve a suspensão. Ela continua aberta, mas só será retomada quando as autoridades puderem garantir 100% de segurança, antes, durante e depois”, explicou, em entrevista da portal “ge”.

Enquanto a reunião não é remarcada, Augusto Melo age nos bastidores do Corinthians para desestabilizar o movimento. O presidente tenta atrair conselheiros para barrar o processo. Além disso, Melo também tenta o afastamento de Melo da presidência do Conselho.

O inquérito policial que apura as denúncias do caso com a VaiDeBet, que gerou o processo, segue em andamento. A Polícia Civil também investiga os casos de agressão e intimidações, que aconteceram na reunião do dia de 20 de janeiro.

