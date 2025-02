Site vaza novo terceiro uniforme do Real Madrid; veja

Site vaza novo uniforme do Real Madrid - (crédito: Foto: Reprodução/Footy Headline)

O site Footy Headlines divulgou imagens do que seria o novo terceiro uniforme do Real Madrid para a temporada 2025/26. A camisa apresenta uma tonalidade azul clara, semelhante à utilizada na temporada 2013/14, quando o clube conquistou sua décima Liga dos Campeões.

O uniforme tem detalhes em branco, incluindo as três listras da Adidas nos ombros e o logotipo da patrocinadora Fly Emirates.

Além disso, a parte interna da gola traz a frase “90 minutos no Bernabéu são muito longos”, muito usada por torcedores e jogadores do Real Madrid. Assim, a oficialização do novo kit tem previsão para o fim da atual temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.