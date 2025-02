Facundo celebra gol da virada para o Palmeiras

Facundo Torres marcou seu segundo gol com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

O Palmeiras tomou um susto, mas conseguiu uma vitória fundamental para seguir vivo no Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira (20), o Verdão bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, de virada, por 3 a 1 e evitou uma eliminação antecipada.

O triunfo alviverde contou com a grande participação de Facundo Torres. O uruguaio ganhou seu primeiro prêmio de melhor jogador da partida e ainda marcou o gol que colocou o Palmeiras à frente do marcador. O atacante comemorou os feitos e comentou sobre o ambiente de pressão para o duelo no Allianz Parque.

“Muito feliz, o primeiro prêmio de muitos. No jogo já sabíamos da importância, tínhamos que ganhar. Hoje estou muito feliz por fazer o gol da virada. Sobre o ambiente, sabemos que estamos em um clube muito grande e temos que estar acostumados a jogar assim”, ressaltou.

Apesar de se manter vivo no campeonato, o Palmeiras não depende apenas de si para se classificar. O Verdão precisa vencer o Mirassol, fora de casa, e torcer por um tropeço da Ponte Preta, dentro de casa, contra o Bragantino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.