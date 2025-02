Betinho Marques – A Muralha de Stival

Sabedor da história, das carências, aflições e necessidades da Massa atleticana, toda vez que desembarca em Bruno Henrique, Cuca traz consigo mais bagagem, conhecimento e segurança para comandar o Galo.

MAIS QUE UM RÓTULO

Muitas vezes tachado, pejorativamente, de deter um estilo único de jogo, de ligação direta sem muitas construções, Alexi Stival, pela quarta vez no Dono do Estado, vem para, mais uma vez surpreender, vencer e descontruir os rótulos que foram “adesivados” na sua caminhada.

Se na primeira passagem (2011-2013) seu time tinha um Santo (Victor) e um Bruxo (Ronaldinho). Mas tomava muitos gols, no segundo desembarque em 2021, Cuca evoluiu MUITO defensivamente.

Comandado por Hulk, Arana Nacho e Everson, o time de que ganhou o Triplete era mais equilibrado no fechamento de espaços. Para se ter uma noção disso, na temporada de 2021 foram: 75 jogos e apenas 52 gols sofridos. Uma incrível média de 0,69 gol sofrido por jogo. Na mesma temporada, foram incríveis 52 vitórias com 69,3% de aproveitamento.

Talvez alguns perguntem: mas os gols feitos não fizeram diferença? Óbvio, e claro que sim. Os 136 tentos representaram naquele ano uma média de 1,81 gol feito por jogo, mas estava clara a evolução que gerou tantas taças ao Galudo: era a consistência do sistema defensivo, era a formação rochosa da Muralha de Stival

Se alguém ainda quisesse contestar com um: “quero ver números defensivos no Brasileirão, mostre aí”. Então, em 38 jogos, no mais disputado certame do mundo, o Galo só sofreu 34 gols, uma média de 0,89 gol por jogo. No comparativo do BR24, o time comandado por Gabriel Milito sofreu 54 tentos em 38 jogos, 1,42 gol por jogo.

Mesmo com uma temporada de “remendo” no seu retorno em 2022, o treinador paranaense, na sua terceira temporada no Galão da Massa, após substituir Turco Mohamed, levou o Alvinegro à Libertadores de 2023 e terminou o ciclo com a sétima posição no Brasileirão com 44% de aproveitamento.

CUCA PEGA O TELEFONE

Para a quarta passagem na Cidade do Galo, Cuca e seu irmão Cuquinha estão em “quase todas”. Além de dormir nos hotéis e centro de treinamento, Stival pega o telefone, liga para quem acha necessário, dialoga mais com o CIGA (Centro de Inteligência do Galo) e se multiplica nas ações. Uma fonte, outro dia nos reportou um pouco sobre o Stival 2025: “Cuca foi muito legal, explicou para o atleta o que pensava, como pensava nele para o encaixe, foi excepcional”.

