Jornal espanhol cita Palmeiras e diz que futuro de Vitor Roque no Betis está em risco após expulsão

A expulsão de Vitor Roque nesta quinta-feira (20), quando o Betis perdeu para o Gent, apesar da classificação na Liga Conferência, pode ser determinante para o brasileiro deixar o clube espanhol. Ao menos, portanto, é o que afirma o tradicional jornal espanhol ‘Marca’.

Alvo do Palmeiras, o atacante segue em má fase na equipe de Sevilha. Dessa vez, ele recebeu cartão vermelho aos 37 minutos do segundo tempo em jogo que valia vaga nas oitavas de final.

”Ele entrou com muita força na entrada da área adversária após bola dividida. Embora tenha recebido inicialmente cartão amarelo, o VAR alertou o árbitro para que revisse a ação no monitor do campo. Portanto, cartão vermelho direto para o atacante brasileiro que não poderá atuar nas oitavas de final e que, quem sabe, pode ter arriscado sua continuidade no Betis com o Palmeiras tentando seu retorno ao Brasil”, disse a publicação.

A negociação, aliás, é classificada como difícil pela diretoria palmeirense, que deseja contar com o reforço ainda nesta janela de transferências. Afinal, o Barcelona – detentor dos direitos econômicos do atleta – só se interessa por uma transação em definitivo. O clube catalão não aceita menos do que 25 milhões de euros pelo jogador, o que corresponde a R$ 149 milhões.

Vitor Roque pode render compensação financeira ao Betis

Vitor Roque atua por empréstimo no Betis, que ainda precisaria liberar o jogador antes do encerramento do vínculo, que expira no fim da temporada europeia, em julho. Desse modo, caso o Palmeiras chegue a um entendimento com o Barça, a tendência é a de que o Betis busque uma compensação financeira para aceitar a saída do jogador antes do fim do contrato.

Esta, aliás, é a segunda investida do clube brasileiro pelo atacante. A primeira ocorreu em agosto do ano passado, quando as tratativas esfriaram em razão da vontade de Vitor Roque em continuar na Europa.. Na ocasião, houve a transferência do Barcelona para o clube da região da Andaluzia.

Pelo Betis, o atacante anotou sete gols em 32 jogos. Já com a camisa blaugrana, balançou a rede somente duas vezes em 16 partidas.

