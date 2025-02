Globo desiste de transmitir jogo do Flamengo na última rodada do Carioca

Flamengo é o líder do Cariocão, com 20 pontos - (crédito: FOTO: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

O duelo entre Flamengo e Maricá, que teria transmissão da Globo no próximo sábado (22), agora será exibido apenas pelo SporTV e Premiere. A emissora desistiu da partida na TV aberta devido à alteração do horário de 16h30 (de Brasília) para às 19h.

A emissora não conseguiu ajustar sua programação para transmitir o jogo, pois isso impactaria a exibição da novela e do Jornal Nacional. Assim, o canal optou por exibir Fluminense x Bangu no domingo (23), às 18h30. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) alterou os horários dos confrontos da última rodada da Taça Guanabara pelo forte calor no Rio de Janeiro. Há, portanto, uma preocupação com o desgaste de todos os envolvidos no evento, como jogadores e torcedores.

Confira os novos horários da 11ª rodada do Campeonato Carioca

Sábado (22/02)

Flamengo x Maricá – 19h – Maracanã

Boavista x Volta Redonda – 19h – Elcyr Resende

Sampaio Corrêa x Portuguesa – 21h15 – Lourival Gomes

Domingo (23/02)

Vasco x Botafogo – 18h30 – São Januário

Fluminense x Bangu – 18h30 – Maracanã

Nova Iguaçu x Madureira – 18h30 – Jânio Moraes

Tabela do Estadual – Flamengo é líder

Já classificados para as semifinais, o líder Flamengo e o vice Volta Redonda possuem os mesmos 20 pontos. Em terceiro lugar está o Madureira, com 15, seguido do Vasco, que soma 14 pontos. Fluminense e Botafogo, em quinto e sexto lugar, respectivamente, estão fora da zona de classificação. Assim, precisam vencer e ainda contar com tropeços para avançar.

