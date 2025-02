Em modo Taça Guanabara, Botafogo perde para o Racing na Recopa

Vexame. Não há palavra melhor para definir o Botafogo de John Textor em 2025. Nesta quinta-feira (20), no Cilindro de Avellaneda, o time seguiu à risca as palavras do parlapatão norte-americano. Ou seja, tratou a Recopa, possibilidade de título internacional, como se fosse a terceira rodada da falida Taça Guanabara. Afinal, para o big boss, é tudo igual. Em campo, como pregava o filósofo e antropólogo Muricy Ramalho, a bola pune. Racing 2 x 0 Glorioso, pelo jogo de ida da taça. O atual campeão da Copa Libertadores não se cansa de passar vergonha.

Agora, com o resultado, o Botafogo terá que vencer o Racing por três gols de diferença, no Nilton Santos, na próxima quinta-feira (27). Mais fácil acreditar em Papai Noel do que neste clube, constrangedor, que não quer nada com a vida. Os argentinos, que priorizaram o torneio, devem, assim, festejar o caneco no Colosso do Subúrbio. Vitória dos cariocas por dois tentos de diferença leva a série para os pênaltis, algo improvável.

Barboza, infeliz

O Botafogo controlava bem a partida e não deixava o Racing impor um ritmo forte, apesar de estar lento e sem criatividade. Salas, porém, chegou a ficar na cara de John, mas não superou o mastodôntico goleiro. E aí veio o fator que desequilibrou o jogo. Barboza. Cria do River e Independiente, dois rivais do Racing, ele meteu um dos braços no rosto de Martínez. Vieto, então, foi para a marca da cal e não desperdiçou outra chance tão importante de abrir o placar para os donos da casa.

Botafogo encaçapado

A tragédia esportiva persistiu na etapa final. O Botafogo conseguiu piorar. Barboza resolveu voltar a demonstrar sua vontade de aparecer no pôster de campeão do Racing. Ele se mandou como um louco para o ataque e deixou o time argentino com uma avenida para meter o 2 a 0. Martínez não perdoou. Cuiabano, destemperado, conseguiu ser expulso. Se não fosse John, La Academia venceria por 3 ou 4 a 0. E não seria nenhum exagero. O Mais Tradicional segue de férias até abril.

RACING 2×0 BOTAFOGO

RECOPA 2025 – PARTIDA DE IDA

Data e horário: 20/2/2025

Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda, Argentina

RACING: Arias; Di Cesare, Colombo, Quiros e Martinera, Nardoni, Zuculini (Zaracho, 35’/1ºT) e Rojas; Salas (Rodríguez, 43’/2ºT), Vietto e Martínez. Técnico: Gustavo Costas

BOTAFOGO: John; Vitinho, Barbosa, Barboza e Telles; Allan (Rwan, 13’/2ºT), Newton e Freitas; Savarino (Kauê, 43’2ºT), Martins (Cuiabano, 30’/2ºT) e Jesus. Técnico: Claúdio Caçapa

Gols: Vietto, 30’/1ºT (0-1); Martínez, 14’/2ºT (0-2)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartão Amarelo: Di Cesare, Zuculini, Martirena, Nardoni (RAC); Barbosa, Barboza, Rwan, Newton (BOT)

Cartão Vermelho: Cuiabano, 42’/2ºT

