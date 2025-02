Exames apontam lesão na coxa, e Raniele vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. O clube informou, na noite desta quinta-feira (20), que o volante Raniele passou por exames médicos que diagnosticaram uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita.

O prazo de recuperação para esse tipo de lesão é de, no mínimo, um mês. O Timão, contudo, não divulgou a previsão para o retorno do atleta, que iniciará a recuperação com a equipe de fisioterapia alvinegra nesta sexta.

O meio-campista Raniele sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita. Nesta sexta-feira (21), o camisa 14 iniciará a recuperação com a equipe de fisioterapia. ???? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/sf2x0efVKD — Corinthians (@Corinthians) February 20, 2025

O camisa 14 se machucou ainda na primeira etapa do jogo contra o Universidad Central, em Caracas, na última quarta-feira, pela ida da segunda fase da Libertadores. Aos 18 minutos, ele levou a mão à coxa direita e deixou o campo chorando. Assim, Breno Bidon precisou entrar às pressas em seu lugar.

Raniele, portanto, vira desfalque para os próximos jogos do Corinthians. Ele está fora do confronto de volta contra a equipe venezuelana e deve desfalcar o Timão nas quartas de final do Campeonato Paulista, além de uma eventual semifinal.

Em 2025, o meio-campista soma oito jogos pelo time alvinegro. Ao todom, são 65 partidas pelo clube do Parque São Jorge. Com a ausência, o técnjco Ramón Díaz deve recuar José Martínez para fazer a função de primeiro volante. Ryan e Alex Santana são outras alternativas para o setor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.