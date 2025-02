Olaria avança na Copa do Brasil em jogo que teve paralisação por gás de pimenta

Em jogo marcado por paralisação em decorrência do uso de gás de pimenta para separar uma briga entre torcidas no entorno do estádio de Moça Bonita, o Olaria avançou para a segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Afinal, derrotou por 1 a 0 o ABC-RN na noite desta quinta-feira (20).

Wesley Manga anotou o gol da classificação aos 33 minutos do primeiro tempo. Desse modo, a equipe da tradicional Rua Bariri terá como próximo adversário o Brusque. O time catarinense eliminou o Trem (AP) ao vencer por 2 a 0.

Com a vaga inédita na próxima fase do torneio nacional, o Olaria assegura uma premiação de R$ 1,83 milhão.

A festa seria completa caso as torcidas não tivessem protagonizado cenas de violência nas ruas que dão acesso ao estádio do Bangu, localizado na Zona Oeste da cidade. A polícia precisou intervir, e a partida foi interrompida por cerca de sete minutos. Isso porque o gás de pimenta alcançou os jogadores detrn do estádio.

Alguns torcedores, aliás, passaram mal em decorrêcnia da utilização do produto por parte das autoridades policiais. Enquanto isso, alguns jogadores buscavam se proteger ao colocarem as camisas no rosto. Segundo relatos de alguns presentes, não houve atendimento médico no local.

