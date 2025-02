Caçapa pede para que Botafogo volte a jogar como antes: ‘O mais rápido possível’

O Botafogo saiu atrás na busca por mais uma taça. Na noite desta quinta-feira (20), o Glorioso teve uma atuação apagada no El Cilindro e saiu derrotado por 2 a 0 para o Racing, na partida de ida da final da Recopa Sul-Americana.

Apenas no seu segundo jogo no comando do time, Cláudio Caçapa alertou que o Botafogo precisa voltar a jogar como no ano passado o mais possível. O treinador considerou a partida em Buenos Aires atípica, apontou falha nos dois gols sofridos e deixou uma mensagem de confiança para o jogo da volta.

“Eu acho que a gente precisa acelerar esse tempo. O mais rápido possível a gente voltar a jogar melhor do que estamos jogando. É lógico que hoje foi um jogo atípico, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Mas quando a gente analisa os gols, para mim o pênalti não foi. Depois o segundo gol que nós tomamos nós tínhamos conversado a semana e também na preleção. Infelizmente não cumprimos com o que deveríamos e saímos daqui com o 2 a 0. Mas sabemos que eles fizeram 2 a 0 na gente aqui e, com certeza, podemos fazer 2 a 0 neles lá”, ressaltou.

Confiança no jogo da volta

Uma vitória alvinegra por 2 a 0 levaria a decisão para os pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o Botafogo precisa vencer por três gols de diferença. Caçapa confia que o tempo de preparação irá ajudar o time e ainda comentou que as chances perdidas pelo Racing deixaram o confronto em aberto.

“Eu acredito no meu time, acredito na minha equipe. Temos um jogo no domingo e depois três dias para preparar bem a equipe para esse jogo. Até porque nós queremos, o Botafogo quer ser campeão da Recopa e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Lógico que hoje, quando a gente analisa bem o jogo, eles tiveram bem mais chances para marcar o terceiro gol e não conseguiram. Então, para mim, esse jogo está em aberto”, afirmou.

