Saiba os bastidores da visita de Zico ao Flamengo

Zico em conversa com o técnico Filipe Luís no Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/FlaTV)

Além de presentear o zgueiro Léo Ortiz em coletiva, Zico visitou as instalações do Ninho do Urubu e conversou com os jogadores do elenco e o técnico Filipe Luís. Galinho recebeu convite do presidente Luiz Eduardo Baptista, que estava presente no CT na última quinta-feira (20).

Bap, aliás, foi execepcionalmente ao CT do Flamengo para prestigiar a visita do ídolo do clube. O novo mandatário não tem costume de frequentar o Ninho do Urubu e deixou a cargo das decisões do diretor José Boto, homem do futebol do clube. O presidente deu carta branca ao diretor e respeita o espaço do elenco. Ele vai pouco ao Ninho e, quando vai para se encontrar com Boto, costuma fazê-lo fora dos horários de treinos.

A visita do Rei ZICO no Ninho do Urubu ??????????#CRF pic.twitter.com/UHEXciFoZC — Flamengo (@Flamengo) February 20, 2025

Zico também aproveitou a oportunidade para falar com alguns jogadores, como Danilo e Arrascaeta com quem já teve contato anteriormente. O uruguaio por conta da camisa 10. Por outro lado, o zagueiro e lateral, aliás, postou uma imagem com Zico em sua rede social. Além dos atletas, Galinho de Quintino ainda trocou ideias com o técnico Filipe Luís, que tem grande admiração pelo ídolo.

Além disso, o ex-jogador que entrou na história do futebol mundial também conversou com o presidente Bap e diretor de futebol José Boto. Nada relacionado ao futebol ou a gestão. A ação com Ortiz, afinal, é mais uma ação que estreita as relações entre gestão e o ídolo.

Isto porque Zico abriu as portas do Centro de Futebol Zico (CFZ) para ser a partir de março a nova casa do futebol feminino do Flamengo, que há 10 anos usava as instalações do Cefan, da Marinha do Brasil. O Galinho de Quintino também entregou a camisa 10 para a nova dona do número: a meia-atacante Glaucia. A decisão, contudo, afasta ainda mais a modalidade do futebol profissional. O feminino deixou de estar ligado à vice-presidência de futebol e está atrelado aos esportes olímpicos.

Incentivo ao time

A presença do ídolo, aliás, aconteceu a dois dias do jogo que pode garantir o título da Taça Guanabara ao Rubro-Negro. Seria também uma forma de incentivar os jogadores para a sequência da competição. Caso o Flamengo vença o Maricá no Maracanã, a conquista do troféu estará praticamente assegurada. Para impedir o 25º título, o Volta Redonda, que soma os mesmos 20 pontos, precisaria reverter um saldo de 13 gols contra o Boavista, fora de casa.

