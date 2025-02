John Kennedy se destaca no Pachuca e admite: ‘Deixar o Fluminense foi difícil’

John Kennedy se destaca em pouco tempo com a camisa do Pachuca, do México - (crédito: Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

Autor do gol do título da Libertadores em 2023 pelo Fluminense, John Kennedy teve um 2024 bem diferente, que culminou em sua saída para o Pachuca, do México. Emprestado, o atacante, que chegou a passar pela Ferroviária antes de entrar para a história do Tricolor, tem tido um bom início no futebol mexicano, com quatro gols e uma assistência em sete jogos.

“Desde o início aqui no México, eles me tratam com muito carinho e gostam bastante da minha comemoração do urso. Vejo torcedores de todas as idades fazendo e isso me dá uma alegria muito grande. É sinal do reconhecimento do trabalho que venho fazendo aqui desde que cheguei. Os gols ajudam bastante a acelerar essa relação com eles, é claro. Então espero poder continuar dando alegrias a eles sempre que possível”, afirmou ao portal “ge”.

Dessa forma, o Fluminense receberá cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo com opção de compra, estipulada em 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos do jogador.

“Deixar o Fluminense foi uma decisão difícil, pois é o clube no qual devo tudo no futebol e que me ajudou demais como ser humano dentro e fora de campo”, frisou.

“O Fluminense é o clube que vou carregar para sempre no meu coração, independente de qualquer coisa. Sempre que posso acompanho, ainda tenho muitos amigos lá dentro. Estava lá até o fim do ano passado, então são laços muito fortes com a instituição e as pessoas que lá estão hoje. Sempre fui muito feliz no Tricolor”, declarou.

Destaque em apenas sete jogos

Diante do bom momento, a mídia local o apelidou de “presidente Kennedy”, em alusão ao falecido ex-presidente americano que tinha o mesmo nome. Assim, no último domingo (16), ele fez os dois gols da vitória do Pachuca por 2 a 1 sobre o Pumas.

“Eu continuei trabalhando como sempre fiz e as oportunidades apareceram. As coisas se encaixaram e o time me recebeu da melhor forma possível. Me entrosei rápido com os companheiros e estou podendo ter um bom rendimento já no meu início aqui no futebol mexicano”, disse.

