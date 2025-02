Carille exalta atuações de Lucas Freitas no Vasco: ‘?? um zagueiro muito rápido’

Após iniciar a temporada no banco de reservas, Lucas Freitas engatou uma sequência de três partidas pelo Vasco e tem chamado a atenção do técnico Fábio Carille. Assim, ele entrou no lugar do lesionado Lucas Oliveira e tenta se consolidar entre os titulares. Ainda mais agora com os elogios do comandante após o triunfo sobre o União de Rondonópolis, pela Copa do Brasil.

Aos 24 anos, o defensor teve uma atuação segura, sem deixar o adversário finalizar e incomodar a meta de Léo Jardim. Afinal, o único chute ao gol do União foi de fora da área, mas sem qualquer perigo durante os 90 minutos. Então, o treinador fez questão de elogiar a agilidade de seu jogador, que tem conquistado seu espaço.

“O Freitas eu o acompanho desde o ano passado no Juventude, jogou vários jogos como lateral e como zagueiro. É um zagueiro muito rápido. Apesar de não ser um cara com uma estrutura muito grande, sabe usar muito bem o corpo, está ganhando o seu espaço”, exaltou.

“Os três jogos que fez mostrou uma segurança muito grande. A gente está muito satisfeito com essa contratação”, completou o treinador.

Ele iniciou a sequência no empate com o Sampaio Corrêa, em Saquarema, quando Lucas Oliveira sofreu lesão no tornozelo e saiu no fim do segundo tempo. Apesar do revés para o Flamengo, ele foi bem e também se destacou na Copa do Brasil. Agora, a tendência é que siga como titular ao lado de João Victor no clássico contra o Botafogo, domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

