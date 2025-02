De volta ao páreo! Estreia do Corinthians na pré-Libertadores eleva audiência da Globo

A Globo garantiu números significativos na Grande São Paulo com a presença do Corinthians na fase preliminar da Conmebol Libertadores. O canal havia sofrido derrotas simbólicas recentemente devido às transmissões do Campeonato Paulista pela Record, especialmente em jogos do Santos. Nesse sentido, pôde se recuperar na noite da última quarta-feira, 19, com o duelo de ida da etapa classificatória da competição.

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Universidade Central, em Caracas, na Venezuela, registou 19 pontos à emissora na Grande São Paulo. Trata-se de um acréscimo de um ponto em relação às últimas quatro quartas-feiras – em números nesta faixa horária. Ainda de acordo com os dados da Kantar Ibope Media, a emissora atingiu 36% de participação sobre o número de TVs ligadas.

O duelo de volta acontece na próxima quarta-feira, 26, e terá novamente transmissão da TV Globo. Sem vantagem no confronto, o Corinthians decide a vaga para última fase preliminar da Libertadores na Neo Química Arena, a partir das 21h30.

Patrocínios da Globo

O maior grupo de comunicação do país fechou um pacotão de patrocinadores para TV aberta nesta edição de Libertadores. Sportingbet, Claro, Haleon, Hyundai e PagBank chegam à temporada como parceiras do canal e se unem a Amstel, Betano, Novibet e Ademicon, que figuram nos intervalos.

Derrota para Record

No último dia 12, a Record atingiu a assombrosa média de 17,7 pontos de audiência com a vitória do Corinthians sobre o Santos, pelo Paulistão. O duelo envolvia o encontro de Memphis Depay com Neymar na Neo Química Arena, e o primeiro clássico do camisa 10 santista desde seu retorno.

Dados da ‘Kantar Ibope Media’ indicam que o canal superou em quase dois pontos a Globo, que teve média de 16,1 pontos de 21h37 às 23h37. Nem mesmo a novela ‘Mania de Você’, um dos carros-chefes da emissora, conseguiu bater de frente com a partida narrada por Cléber Machado.