Flamengo prioriza renovação de Pulgar, mas terá outras negociações pela frente

Com a proximidade do fim da janela de transferências, que se encerra no dia 28 de fevereiro, o Flamengo dará mais atenção às renovações de contratos dos jogadores que possuem vínculos até dezembro de 2025. Assim, o primeiro objetivo é a manutenção de Erick Pulgar no clube e a extensão de seu contrato.

Titular absoluto do técnico Filipe Luís, o volante é uma peça-chave para a engrenagem rubro-negra. Anteriormente, o clube já havia sinalizado com uma renovação, mas o meio-campista não demonstrou interesse. A situação, entretanto, mudou com a virada do ano, e o jogador já aceita negociar.

Além disso, outros quatro jogadores do elenco têm contrato até o fim do ano. Entre eles, Matheus Cunha, Cleiton, Pablo e Varela, sendo que o zagueiro não ficará no clube e treina separadamente do elenco principal.

Por outro lado, o Rubro-Negro já demonstrou interesse na renovação de Cleiton e a tendência é que não haja qualquer dificuldade para se chegar a um denominador comum, assim como com o arqueiro.

Outro nome que agrada Filipe Luis é o de Varela, que foi importante recentemente nos clássicos contra Botafogo e Vasco, em que foi improvisado na lateral esquerda. O treinador, aliás, também só tem contrato até o fim de 2025, mas nem completou cinco meses na função, apesar dos dois títulos conquistados.

Conversas futuras por pilares do time

Agentes de jogadores importantes já procuraram o Flamengo. São os casos de Arrascaeta e Gerson, com contratos até o fim de 2026 e de 2027, respectivamente. Mesmo com o interesse na renovação, o clube não tem pressa, apesar da, recente, cobrança pública do pai e empresário do camisa 8, Seu Marcão, por uma valorização financeira.

Por fim, recentemente, o clube carioca recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, que poderia chegar a 29 milhões de euros (R$ 173 milhões). O meio-campista está frequentemente no radar de outros clubes e pode receber novas propostas na janela europeia do meio do ano.

