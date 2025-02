Fluminense não perde para o Bangu no Maracanã há quase 40 anos

Depois de uma rodada quase perfeita, o Fluminense aumentou suas chances de garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Assim, a equipe de Laranjeiras terá pela frente um duelo decisivo com o Bangu, neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, e defende um excelente retrospecto.

Afinal, o Tricolor não perde para o Alvirrubro no estádio há quase 40 anos. No dia 2 de novembro de 1985, também pelo Estadual, a equipe da zona oeste venceu por 2 a 1.

Desde então, as duas equipes duelam no estádio em 15 oportunidades, sendo onze triunfos para o Tricolor e quatro empates. As derrotas foram em outros estádios como no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e em Laranjeiras.

O último confronto entre as duas equipes no Maracanã aconteceu há quase seis anos. No dia 22 de fevereiro de 2019, o Fluminense venceu por 2 x 0. Já nas temporadas seguintes, os times se enfrentaram em São Januário, Moça Bonita e no Mané Garrincha.

No momento, os comandados do técnico Mano Menezes somam 14 pontos, empatados também em saldo de gols com o Vasco, que fecha o G4. Dessa forma, o time necessita vencer no domingo (23) por uma margem maior que o arquirrival, que enfrenta o Botafogo, para avançar de fase.

