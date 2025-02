Haaland gasta quase 600 mil euros e compra segundo carro em menos de uma semana

Se a primeira compra milionária da renovação histórica de Erling Haaland com o City foi um carro, a segunda também. O atacante comprou outro automóvel no intervalo de seis dias, este na cor verde-limão, e o utilizou para se deslocar ao Aeroporto de Manchester para o confronto da Champions League contra o Real Madrid, na Espanha.

Trata-se agora do modelo Aston Martin DBX 707, um safety car de edição especial de Fórmula 1, na cor verde-limão. Pilotado por Bernd Maylander, o novo ‘brinquedinho’ do atacante do Manchester City custou 350 mil euros (aproximadamente R$ 2,1 milhões).

O primeiro registro do astro no novo automóvel ocorreu na ida ao Aeroporto de Manchester, às vésperas do duelo contra o Real Madrid, e cinco dias depois da aparição na Porsche 911 GT3. Contudo, a compra só se tornou assunto na mídia local após seu regresso à cidade, quando retornou para casa ostentando o modelo especial.

Vídeo

@star.snippets3 Manchester City players arrive ready to fly to Spain to face Real Madrid. Real Madrid vs Manchester City 19/02 there deciding mate to see if they progress into the next round. #foden #mancity #mcfc #footballers #cars #haaland #bluemoon ? original sound – Star Snippets

Porsche 911 GT3

Erling ampliou sua coleção de carros após a renovação contratual milionária com o City, no mês passado. No início da semana, o atacante passou a frequentar os treinos no CT ostentando um Porsche 911 GT3, na cor laranja, avaliado em 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhões). A mídia local averiguou e se trata da primeira compra exorbitante do astro após a valorização salarial.

@geldmrfifa_ Haaland with his Porsche GT3 ???? #football #manchestercity #erlinghaaland #porschegt3 #worldstar #aura #moment #geldmrfifa_ #norway #share #haaland #car #haaland #mancity #premierleague #foryou #viral #???????? #???? ? suara asli – ???????????? ???????????????? – ???????????? ????????????????????

Renovação de Erling Haaland

O Manchester City assinou a renovação de contrato de Erling Haaland até junho de 2034, em anúncio feito no dia 17 de janeiro. Segundo o site “The Athletic”, a extensão se refere a “um dos contratos mais lucrativos da história”.

Um dos principais pontos da renovação é que o contrato dispensa uma multa para rescisão contratual. Ou seja, equipe não poderá tirá-lo do City de modo forçado através de um valor estipulado, apenas sob acordo entre todas as partes.

Informações do ‘Daily Mail’, jornal local, indicam que os vencimentos do atleta giram em torno 500 mil libras por semana. Trata-se de uma quantia equivalente 26 milhões de libras por ano (cerca de R$ 191,9 milhões na cotação à época).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.