Conversas por SAF do Fluminense avançam, e banco encontra possíveis investidores

As conversas para iniciar o projeto de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fluminense avançaram nesta semana. Assim, a diretoria tricolor teve uma reunião na quinta-feira com executivos do banco BTG Pactual, que tem analisado as finanças e ajudado o clube a encontrar possíveis investidores. A informação é do portal “ge”.

Ao longo dos diálogos, participaram o presidente Mário Bittencourt, o vice geral Mattheus Montenegro e o vice de finanças Paulo Todaro. Dessa forma, o banco sinalizou de forma positiva ao afirmar que encontrou investidores interessados pela SAF do clube, que farão propostas em breve.

Diante desse cenário, a diretoria irá aguardar a sinalização formal da proposta para avançar sobre o processo. Nos próximos capítulos, os conselhos (Diretor, Deliberativo e Fiscal) irão analisar a possibilidade e os sócios irão votar quando tiverem algo concreto.