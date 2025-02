Botafogo arrisca em pouco tempo o prestígio de 2024

Principal time do continente em 2024, o Botafogo vai deixando para trás a identidade que o caracterizou. Sem treinador desde a conquista da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o Glorioso vem batendo cabeça e acumula resultados ruins na atual temporada.

Na Supercopa do Brasil foi atropelado pelo Flamengo, em Belém. No Carioca, acumulou fracassos sob o comando de Carlos Leiria e, agora, dificilmente vai conseguir avançar às semifinais. Como alternativa emergencial, o clube trouxe Cláudio Caçapa para assumir o cargo interinamente até a chegada do novo técnico.

Com Caçapa, o Botafogo voltou a fazer uma partida ruim e perdeu para o Racing por 2 a 0, em Buenos Aires, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. E o resultado poderia ter sido ainda pior, se não fossem as chances perdidas pelos argentinos e as boas defesas do goleiro John.

Na partida de volta, dia 27, no Nilton Santos, o Alvinegro terá, então, que vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão do título à prorrogação ou aos pênaltis. Tarefa difícil em meio a tanta indefinição. Dono do clube, John Textor já havia deixado claro que, para ele, a temporada só começaria em abril.

O difícil é a torcida aceitar isso. Daquele time vencedor, saíram os destaques Luiz Henrique e Almada, além do técnico Arthur Jorge e de reservas que atuavam com frequência. Chegaram, enfim, reforços, mas ainda longe de se encaixarem bem no time, ainda mais sem treinador. No Niltão, contra o Racing, Textor já vai sentir a quentura da panela… e a tendência é a temperatura subir ainda mais!

