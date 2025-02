Arias celebra 200 jogos pelo Fluminense e afirma: ‘Melhor coisa que fiz na vida’

Jhon Arias chegou a 200 jogos com a camisa do Fluminense no último domingo (16), na vitória sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 0, no Maracanã. Em entrevista exclusiva ao canal do próprio Flu no YouTube, o jogador agradeceu pelas homenagens recebidas em campo.

“Foi um momento muito feliz para mim. Vai ficar marcado na memória e no coração. Fazer um jogo 200 no Fluminense, é uma coisa que aquele garoto que chegou aqui não imaginava. Receber essa homenagem no Maracanã, da minha esposa, da minha filha, em um jogo importante, foi muito lindo. Desfrutei muito”, afirmou o craque.

Arias, então, assistiu novamente seu vídeo de apresentação ao clube, em 2021, e se emocionou.

“Passa um filme na cabeça. Eu tenho muitas lembranças de quando cheguei aqui. Diria àquele menino que deu tudo certo, foi uma excelente escolha, um passo importantíssimo na minha carreira, eu acho que esse garoto que está no vídeo chegou no melhor clube que poderia nesse momento da vida. Foi a melhor coisa que fiz na vida”, contou.

Gol mais importante pelo Fluminense

Arias escolheu seu primeiro gol (contra o Juventude, pelo Brasileirão de 2021) como o momento mais especial que viveu pelo Fluminense. Isso porque foi o último que sua avó, Concepción Becerra Rentería, assistiu. Ela foi, aliás, a grande motivadora do colombiano no sonho de jogar futebol – e vir para o Brasil.

“Nem sabia como comemorar ou reagir à emoção que senti, mas foi no meu primeiro jogo no Maracanã. Cheguei com muita expectativa, fiz um gol e foi muito especial. Fiz muitos gols bonitos e assistências, mas esse, por ser o primeiro, pelo palco, pela chegada e pelo que estava acontecendo na minha vida, foi muito marcante e tem um significado muito especial. Foi o último gol que a minha avó viu. No dia seguinte, ela faleceu, então, nunca vou esquecer disso”, revelou.

